В Совфеде приветствуют участие в выборах президента разных политических сил

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации поддерживают выдвижение нового кандидата на выборах президента России — уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии Роста Бориса Титова, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В России действует современное, отвечающее лучшим международным практикам избирательное законодательство, в том числе о выборах президента РФ… Поэтому намерение представителей различных политических сил принять участие в выборах можно только приветствовать", — сказал Клишас.
Он напомнил, что избирательное законодательство в последнее время было существенно доработано в целях повышения конкуренции на выборах и обеспечения доступа к участию в выборах представителей разных политических сил.
Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.