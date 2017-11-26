В Совфеде приветствуют участие в выборах президента разных политических сил

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации поддерживают выдвижение нового кандидата на выборах президента России — уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии Роста Бориса Титова, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"В России действует современное, отвечающее лучшим международным практикам избирательное законодательство, в том числе о выборах президента РФ… Поэтому намерение представителей различных политических сил принять участие в выборах можно только приветствовать", — сказал Клишас.

Он напомнил, что избирательное законодательство в последнее время было существенно доработано в целях повышения конкуренции на выборах и обеспечения доступа к участию в выборах представителей разных политических сил.

В частности, упрощен порядок сбора подписей в поддержку кандидата, работа наблюдателей на участках, гарантирован общественный контроль на всех стадиях избирательного процесса, отметил сенатор.

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.