В Совфеде назвали важным отсутствие политики на детских конкурсах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подчеркнул важность того, что детские конкурсы лишены политики и предвзятости, и пожелал дальнейших успехов победившей на "Детском Евровидении" Полине Богусевич.

В воскресенье победителем международного песенного конкурса "Детское Евровидение — 2017" стала участница от России 14-летняя Полина Богусевич. Она исполнила музыкальную композицию "Крылья" и набрала 188 очков, заняв первое место в конкурсной таблице. "Детское Евровидение" прошло в Тбилиси.

"Очень важно, что детские конкурсы лишены предвзятости и отсечены от политики. Это правильно", сказал Рязанский РИА Новости.

Сенатор пожелал победительнице творческих успехов. "Пусть взрослеет и побеждает дальше", — заявил сенатор.