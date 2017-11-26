Титов отметил важность командной работы в политике

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Участвуя в политике командой, можно многого достичь, и представители Партии Роста готовы брать на себя такую ответственность, заявил на брифинге в воскресенье ее лидер, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"Когда ты начинаешь заниматься политикой, все твои бывшие заслуги списываются. Ты один стоишь вместе со своей командой за изменения в стране. Играешь, как с чистого листа", — сказал Титов.

Он подчеркнул, что для партии команда — самое главное. "У нас много компетенций. Один человек не может решать все эти моменты. У того же Путина очень много успехов в той сфере, которую он хорошо понимает, и очень мало — в других, прежде всего, в экономике, социальной сфере. Поэтому очень важно, чтобы была команда, и тогда действительно мы сможем многие вещи сделать", — отметил он.

Титов добавил, что в партии готовы брать на себя ответственность. "Если будет новая экономика, нужны будут новые системы управления экономикой… У каждого из нас есть успех в собственном деле, мы знаем, как выстроить управленческую систему и получить результат", — заключил Титов.