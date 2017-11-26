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Политика

Титов рассказал, на чью поддержку рассчитывает во время выборов-2018

14:1526.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкБорис Титов. Архивное фотоБорис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Предпринимательское сословие — главная потенциальная поддержка Партии Роста на выборах президента РФ 2018 года, заявил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии Борис Титов.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Титов рассказал, почему решил баллотироваться в президенты

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"Предпринимательское сословие — наша главная потенциальная поддержка, но не единственная аудитория, к которой я намерен обратиться. Обсуждение на съезде показало, что в российском обществе в целом формируется влиятельный запрос на перемены. Речь идет о желании эволюционных и мирных, но глубоких социально- экономических преобразований в интересах всего общества. И у Партии Роста есть, что предложить стране. У нас есть четкий план, основанный на нашем опыте и умении вести дела", — сказала Титов в воскресенье журналистам.

Он добавил, что главный принцип партии заключается в том, что "работающие люди не могут быть бедными": "Мы должны зарабатывать деньги для себя и для всей страны, все вместе", — считает Титов.

"Наша победа — это победа "Стратегии Роста". Это тот результат, который мы должны увидеть", — сказал РИА Новости председатель партии, отвечая на вопрос о результатах, на которые он рассчитывает, приняв участие в президентских выборах.

Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".

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