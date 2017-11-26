Титов рассказал, на чью поддержку рассчитывает во время выборов-2018

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Предпринимательское сословие — главная потенциальная поддержка Партии Роста на выборах президента РФ 2018 года, заявил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии Борис Титов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"Предпринимательское сословие — наша главная потенциальная поддержка, но не единственная аудитория, к которой я намерен обратиться. Обсуждение на съезде показало, что в российском обществе в целом формируется влиятельный запрос на перемены. Речь идет о желании эволюционных и мирных, но глубоких социально- экономических преобразований в интересах всего общества. И у Партии Роста есть, что предложить стране. У нас есть четкий план, основанный на нашем опыте и умении вести дела", — сказала Титов в воскресенье журналистам.

Он добавил, что главный принцип партии заключается в том, что "работающие люди не могут быть бедными": "Мы должны зарабатывать деньги для себя и для всей страны, все вместе", — считает Титов.

"Наша победа — это победа "Стратегии Роста". Это тот результат, который мы должны увидеть", — сказал РИА Новости председатель партии, отвечая на вопрос о результатах, на которые он рассчитывает, приняв участие в президентских выборах.

Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".