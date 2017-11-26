Титов рассказал о стратегии в Партии Роста на выборах-2018

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 26 ноя — РИА Новости. Стратегия Партии Роста на президентские выборы 2018 года была разработана совместно со Столыпинским клубом; успехом будет, если многие в стране поддержат идею реформ, заявил в воскресенье на брифинге бизнес-омбудсмен и председатель Партии Роста Борис Титов, завивший о намерении участвовать в президентской кампании.

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства. Сам он заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах-2018.

"Мы идем на выигрыш. Наша задача, чтобы нашу программу приняло общество. Мы будем считать себя победившими, если добьемся того, что огромное количество людей в стране поддержит идею реформ", — сказал Титов.

Он отметил, что у партии есть четкий план, основанный на опыте и умении вести дела. "Совместно со Столыпинским клубом мы разработали "Стратегию Роста". Это политика реформ, которые обеспечат ускоренное развитие России и новое качество экономики и уровня жизни", — пояснил лидер Партии Роста.

По его словам, участие в президентских выборах — это хорошая возможность донести эту стратегию до всей страны.

Пресс-служба Партии Роста приводит программную статью Титова, в которой тот высказывает мнение, что стране необходимы "новые Столыпины", которые смогут преобразовать экономику, создать стимулы к развитию частной инициативы, малого и среднего бизнеса, современного производства, цифровой экономики; наладить эффективное управление, прежде всего – на региональном уровне; воссоздать правовое государство, "уничтоженное большевиками и добитое гайдаровскими реформами".

В сообщении отмечается, что внутрипартийный отбор кандидатов стартовал в начале августа, в нем приняли участие член Федерального политического совета партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен, член генерального совета партии Дмитрий Мариничев, председатель фракции в законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен, член ФПС партии Дмитрий Потапенко. "Однако, ни одна из кандидатур не получила единогласной поддержки от однопартийцев. По итогам обсуждений, состоявшихся на федеральном политическом совете партии, было принято решение о выдвижении кандидатом в президенты лидера партии Бориса Титова", — отмечает пресс-служба.

По ее данным, в декабре состоится съезд партии, дата проведения мероприятия уточняется.