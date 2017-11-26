Пушков переадресовал претензии к закону о СМИ-иноагентах к минюсту США

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на претензии к российскому закону о СМИ-иноагентах, переадресовав претензии к минюсту США.

Ранее директор американского Совета управляющих по вопросам вещания Джон Лансинг заявил, что новый закон о СМИ-иноагентах не является зеркальным ответом "по принципу взаимности" на ограничение Вашингтоном работы RT и Sputnik в Соединенных Штатах.

"США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к минюсту США", — написал Пушков в Twitter.

"Минюст США заявил RT: "Регистрируйтесь и будете работать". Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами", — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст.

Закон стал ответом на действия Вашингтона, который пытается максимально осложнить работу телеканала RT. В частности, его обязали зарегистрироваться в США в качестве иноагента, хотя американские власти не требовали этого от многих государственных СМИ других стран.