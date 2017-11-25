Кудрин надеется, что Путин возьмет его план развития, если пойдет на выборы

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, председатель совета ЦСР Алексей Кудрин надеется, что если российский лидер Владимир Путин станет кандидатом в президенты на предстоящих выборах, то воспользуется его наработками по стратегии развития страны.

В ответ на вопрос о том, готов ли он участвовать в разработке предвыборной программы кого-нибудь из кандидатов на предстоящих выборах, Кудрин отметил: "да, я уже участвую".

"Я сейчас готовлю проект стратегии развития России на ближайшие шесть лет для президента Владимира Владимировича Путина. В этом смысле, если он станет кандидатом, то, надеюсь, им воспользуется", — сказал Кудрин журналистам в субботу.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Путин встретился с Кудриным, который доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года.