Кудрин назвал V Гражданский форум КГИ самым представительным за всю историю

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Нынешний Общероссийский гражданский форум, проводимый ежегодно Комитетом гражданских инициатив (КГИ), стал самым представительным за историю мероприятия, в работе приняли участие более 1,1 тысячи человек, сообщил глава КГИ, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Пятый Общероссийский гражданский форум состоялся в Москве в субботу, на этот раз он был посвящён теме "Россия будущего", участники обсудили изменения, которые могут быть инициированы и реализованы гражданским обществом.

"Это самый представительных наш гражданский форум, в его работе принимали участие 1156 участников", — сказал Кудрин, подводя итоги.

Он уточнил, что участники представляли 78 регионов России. В рамках нынешнего форума выступило больше 200 спикеров.

Всего в рамках программы нынешнего форума состоялось около полусотни самых разных мероприятий.

Идея создания такой площадки, как Общероссийский гражданский форум, зародилась в июле 2013 года. С этой инициативой выступили известные российские общественные деятели, среди которых Алексей Кудрин, руководитель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева, директор WWF России Игорь Честин, учредитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл — Россия" Елена Панфилова. Первый форум прошел уже в ноябре 2013 года и собрал около тысячи представителей российских НКО из 83 регионов страны. Форум предполагал подготовку "повестки дня для России" — поиск ключевых проблем, которые стоят перед страной.

И если итогом впервые проводимого форума стал перечень тезисов, в котором обозначились волнующие общество вопросы, то в ходе последующих участники предлагали уже конкретные идеи по решению этих ключевых проблем. По сути, в результате каждого форума гражданское общество представляет программу развития страны на будущий год. В рамках третьего форума впервые состоялась выставка достижений российского гражданского общества. Прошлогодний — четвёртый — форум был посвящен поиску новой модели социального государства.