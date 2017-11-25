Форум КГИ призвал создать общественный контроль за выборами-2018

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Общероссийский гражданский форум, проводимый Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина призвал общественные организации объединиться и создать сеть общественного контроля за предстоящими в 2018 году выборами президента России.

"Участники V Общероссийского гражданского форума, который проходит сегодня, 25 ноября, в Москве обращаются с призывом к общественным организациям объединиться с целью создания общероссийской сети общественного контроля над выборами президента России 2018 года", — сообщила пресс-служба КГИ.

Документ приняла рабочая группа форума, которая занимается выборной тематикой, по итогам круглого стола об общественном наблюдении. Текст заявления опубликован на сайте форума.

Участники дискуссии, которая состоялась в рамках форума, отметили, что в России работает целый ряд общественных организаций, профессионально занимающихся наблюдением и защитой избирательных прав.

Но ни одному объединению сегодня не под силу самостоятельно организовать такой контроль во всех регионах, ведь в день выборов работают более 96 тысяч избирательных участков. Именно на обеспечение такого общественного контроля и направлена инициатива создания единой общероссийской сети общественного контроля за выборами, отмечают авторы идеи.

Госдума в пятницу приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволяет членам Общественной палаты РФ быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов. Закон предусматривает возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования. Таким образом, с принятием закона видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.