Форум КГИ призвал создать общественный контроль за выборами-2018

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Общероссийский гражданский форум, проводимый Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина призвал общественные организации объединиться и создать сеть общественного контроля за предстоящими в 2018 году выборами президента России.
Документ приняла рабочая группа форума, которая занимается выборной тематикой, по итогам круглого стола об общественном наблюдении. Текст заявления опубликован на сайте форума.
Участники дискуссии, которая состоялась в рамках форума, отметили, что в России работает целый ряд общественных организаций, профессионально занимающихся наблюдением и защитой избирательных прав.
Но ни одному объединению сегодня не под силу самостоятельно организовать такой контроль во всех регионах, ведь в день выборов работают более 96 тысяч избирательных участков. Именно на обеспечение такого общественного контроля и направлена инициатива создания единой общероссийской сети общественного контроля за выборами, отмечают авторы идеи.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.