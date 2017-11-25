"Голос" призвал сделать видеозаписи с избирательных участков общедоступными

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Движение в защиту прав избирателей "Голос" призывает сделать видеозаписи с участков общедоступными: на YouTube можно разместить все что угодно, а для предъявления в судах можно предусмотреть, например, сертифицированные видеозаписи, заявил сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин.

"Проблему доступа решать можно очень просто. Нет технических проблем и даже финансовых серьезных проблем, чтобы не обеспечить полную доступность видеозаписей для всех. Можно говорить о сертифицированных видеозаписях, если это надо в суд предъявить. А так — смотрите. У нас есть YouTube, на котором все что угодно можно разместить", — сказал Бузин в рамках Общероссийского гражданского форума в ходе дискуссии об общественном наблюдении.

Как отметил эксперт, большое беспокойство вызывает у него то, что делается сейчас с видеозаписями с избирательных участков. В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся в его практике. Представитель "Голоса" сообщил, что сейчас является в суде представителем по делу, связанному с нарушениями на выборах в Тимирязевском районе, и тогда фальсификация привела к тому, что не только сменился состав депутатов, но он радикально изменил состав совета депутатов. Для доказательства фальсификации понадобилась запись с видеокамеры в избиркоме, где происходил подсчет голосов.

"Так вот, достать видеозапись, которая была сделана этой видеокамерой, невозможно, потому что если вы обращаетесь в Московскую городскую избирательную комиссию, она отправляет в департамент информационной политики, если вы обращаетесь в департамент информационной политики, он отправляет в Московскую городскую избирательную комиссию", — рассказал Бузин.

Подобное "драконовское ограничение" закреплено в постановлении Мосгоризбиркома, отметил он. Сопредседатель "Голоса" подчеркнул, что эту практику нужно исправлять.

Он уточнил, что сейчас эта проблема стоит и на федеральном уровне, поскольку проект постановления Центризбиркома, который сейчас опубликован для общественного обсуждения, "содержит те же самые драконовские нормы доступа к видеозаписям", как принятые Мосгоризбиркомом нормы.

Со своей стороны глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что среди 23 уголовных дел, заведенных после нарушений на думских выборах 2016 года, есть и те, которые были инициированы на основе как раз видеоматериалов с участков. Между тем, ЦИК обращался к правоохранителям по кратно большему числу нарушений.

"Суды не в моей компетенции, извините, и то, что касается правоохранительных органов — 23 уголовных дела — да, есть, но мы 500 подавали. Надеюсь, статья об ужесточении наказания, включая и групповой сговор, будет иметь какое-то значение", — добавила Памфилова в ходе дискуссии.