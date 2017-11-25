РФ и Индия могут подписать 3 соглашения в ходе визита главы индийского МВД

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя — РИА Новости, Евгений Орел. Индия и Россия могут подписать три соглашения в ходе предстоящего визита в Москву главы индийского МВД Раджнатха Сингха, говорится в распространенном в субботу сообщении правительства страны.

Как сообщили ранее РИА Новости в МИД Индии, Сингх посетит Россию 26-29 ноября.

"Вероятно, что министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх подпишет cоглашение о сотрудничестве между МВД Индии и российским ведомством. Он также подпишет cовместный план действий между Бюро по контролю за наркотиками и МВД РФ. Подписание с российским МВД всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью усилит российско-индийское взаимодействие через обмен информацией и опытом. Это также поможет эффективнее противодействовать терроризму и укрепить безопасность в регионе", — сказано в сообщении.

В правительстве заявили, что в рамках трехдневного визита у Сингха запланированы встречи с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, главой МЧС России Владимиром Пучковым, а также директором ФСБ Александром Бортниковым. Индийский министр также намерен посетить российский Центр управления в кризисных ситуациях при МЧС РФ.

"В ходе предстоящих обсуждений будет затронут весь спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, представляющих интерес для обеих стран", — указали в правительстве Индии.

Раджнатх Сингх планировал посетить Россию с официальным визитом в сентябре прошлого года. Но тогда визит был отложен на неопределенное время из-за нападения боевиков на военную часть в индийском Кашмире, которое унесло жизни 19 военнослужащих.