Кудрин ответил на вопросы о выборах президента и дал прогноз по росту ВВП

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава комитета гражданских инициатив, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в рамках Общероссийского гражданского форума в субботу ответил на вопросы о своём участии в президентских выборах 2018 года и дал прогноз по росту ВВП на нынешний год.

Президентские амбиции

Глава совета ЦСР заявил, что не планирует участвовать в выборах президента России, которые состоятся в 2018 году.

"Нет, друзья, я сейчас в другой роли, я готовлю предложения, которые передаю президенту… Сам не планирую", — заявил Кудрин, отвечая на этот вопрос.

Наряду с этим, он опроверг и сообщения СМИ о своем участии в работе "неформального предвыборного штаба" президента РФ Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о возможном участии в выборах оппозиционера Алексея Навального, экс-глава Минфина подчеркнул, что Навальный может баллотироваться при соблюдении предусмотренных законом процедур.

Оппозиционер Алексей Навальный ранее сообщил о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Экономика

Традиционными в общении экс-главы Минфина с журналистами стали экономические вопросы.

Кудрин дал прогноз состояния экономики РФ: он считает, что рост ВВП России в 2017 году не превысит 1,8%. "Нет, мой прогноз на этот год от 1,5% до 1,8%. Выше не получится", — ответил Кудрин на вопрос, согласен ли он с оценкой Минэкономразвития РФ по росту ВВП на текущий год.

Глава совета ЦСР также сообщил, что изложил президенту РФ Владимиру Путину предложения о бюджетной и налоговой политике, а также о необходимости увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру страны. По словам экс-министра, президент поручил правительству изучить предложения ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года.

"Он дал поручение правительству изучить мои предложения и ему доложить оперативно, в короткие сроки", — сказал Кудрин.

В беседе с журналистами бывший министр высказался и о перспективе внедрения идей "зеленой экономики" в России. По его мнению, такой переход будет происходить с опозданием из-за достаточности углеводородной энергетики.

Экология

"Зеленая экономика — это неизбежное будущее, и мир будет быстро переходить на такие более экологичные, в том числе возобновляемые, виды энергии. В России немножко будет с опозданием это происходить в силу избытка и достаточности углеводородной энергетики", — сказал Кудрин.

Кудрин отметил, что экологические требования будут наращиваться достаточно серьезно и у ЦСР есть предложения по усилению экологической безопасности. "Это элемент современного качества жизни, поэтому здесь прогресс по ужесточению экологических правил и переход на более экологичные виды энергетики будет происходить достаточно быстро, просто эскалация будет этих вещей в ближайшие лет шесть-семь", — сказал экс-глава Минфина.

По его мнению, России нужно "торопиться" при создании экологичных и щадящих для окружающей среды видов технологий.

Отвечая на вопросы журналистов, он также пообещал заняться темой ответственного обращения с животными, которая отвечает запросу гражданского общества. "К сожалению, не знаю, не работаю с этим законом, но теперь буду", — так ответил Кудрин на вопрос, когда будет принят закон об ответственном обращении с животными.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".