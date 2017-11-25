Вице-спикер ГД примет участие в "Форуме будущего консенсуса" в Южной Корее

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева 26-27 ноября примет участие в форуме "2017 год — Форум будущего консенсуса" (2017 — Future Consensus Forum), который пройдет в южнокорейском Инчхоне, сообщает думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Политики и бизнесмены, представители различных кругов из России, Южной Кореи, Китая, Японии и других стран обсудят вопросы глобального управления в Северо-Восточной Азии. В качестве одной из центральных тем дискуссий организаторы форума предложили экономическую инициативу "Бабочка", предполагающую развитие новых глобальных логистических коридоров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тимофеева 27 ноября выступит на сессии по проблемам глобального управления в интересах безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.

"Самой большой проблемой региона, конечно, является обострение ситуации на Корейском полуострове. Урегулировать политические конфликты и перейти к новому качеству экономического развития, на наш взгляд, можно только на основе взаимного уважения, сотрудничества и открытого диалога", — сказала Тимофеева, слова которой приведены в пресс-релизе.

"Что касается обсуждаемых экономических проектов, которые способны дать импульс для развития, то они в первую очередь связаны с новыми транспортными коридорами. Россия уже реализует свой план по развитию Северного морского пути, который может стать полноценным конкурентом Суэцкому каналу. Все понимают, что развитая транспортная инфраструктура скажет веское слово в экономике будущего", — отметила депутат.

Участие российских парламентариев в форуме было запланировано в ходе двусторонней встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном на полях 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге в октябре.

В июне Тимофеева в составе большой российской делегации во главе с Володиным принимала участие в работе Второго совещания спикеров стран Евразии в Сеуле.