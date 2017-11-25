Вице-спикер ГД примет участие в "Форуме будущего консенсуса" в Южной Корее

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева 26-27 ноября примет участие в форуме "2017 год — Форум будущего консенсуса" (2017 — Future Consensus Forum), который пройдет в южнокорейском Инчхоне, сообщает думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
Отмечается, что Тимофеева 27 ноября выступит на сессии по проблемам глобального управления в интересах безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.
"Самой большой проблемой региона, конечно, является обострение ситуации на Корейском полуострове. Урегулировать политические конфликты и перейти к новому качеству экономического развития, на наш взгляд, можно только на основе взаимного уважения, сотрудничества и открытого диалога", — сказала Тимофеева, слова которой приведены в пресс-релизе.
Участие российских парламентариев в форуме было запланировано в ходе двусторонней встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном на полях 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге в октябре.
В июне Тимофеева в составе большой российской делегации во главе с Володиным принимала участие в работе Второго совещания спикеров стран Евразии в Сеуле.