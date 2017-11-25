ЦИК планирует использовать на выборах президента более 40 тысяч видеокамер

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более 40 тысяч видеокамер может быть задействовано для наблюдения на участках и в территориальных избиркомах в ходе выборов президента России в 2018 году, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Практически беспрецедентное видеонаблюдение. Я прошу эту цифру — 40 тысяч видеокамер — пока не употреблять, потому что их может быть и больше", — сказала Памфилова в ходе дискуссии об общественном наблюдении в рамках Общероссийского гражданского форума.

Она напомнила, что ЦИК поставил задачу, чтобы камеры стояли на участках, которые охватывают минимум 80% избирателей страны.

Госдума в пятницу приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволяет членам Общественной палаты РФ быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов. Закон предусматривает возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования. Таким образом, с принятием закона видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.