В Совфеде рассказали о переговорах с депутатами Европарламента

БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Белградские консультации представителей России и Европейского парламента сдвинулись с мертвой точки, следующая встреча делегаций намечена в Сербии на апрель 2018 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В Сербии с двухдневным визитом находится российская парламентская делегация во главе с Климовым. В нее вошли вице-спикер Госдумы Петр Толстой, член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк и сенатор Оксана Белоконь. В пятницу они встретились с членами комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии, в субботу провели две сессии рабочих консультаций с депутатами Европейского парламента, специально прилетевшими в Белград. По словам российского сенатора, стороны на переговорах остановились на круге глобальных проблем, утвержденных ООН.

"Из вызовов XXI века мы отобрали для следующей встречи, которая, скорее всего, будет в Белграде в апреле — мы даже определили для себя примерную дату — две наиболее важные темы. Одна — это борьба с международным терроризмом, другая – экологические вопросы в условиях глобализации. Мы подготовим, каждая из сторон, свои предложения на эту тему, пригласим каждые своих экспертов, выслушаем их и, возможно, выйдем на какие-то совместные документы, чего не было последние три года", — заявил Климов.

По его мнению, то, что комитет парламентского сотрудничества "Россия – ЕС" три года не принимал совместных документов, было проблемой не РФ, а западных партнеров. Климов отметил, что "с мертвой точки мы сдвигаемся", и уточнил, что партнеры также опубликуют у себя материалы по результатам переговоров с российской стороной в Белграде.

"Время, когда мы устранялись от прямого диалога, уходит в прошлое, дальше это продолжаться не может, и только через диалог, через совместные решения, мы можем действовать в интересах наших избирателей, наших граждан, наших государств", — отметил заместитель председателя комитета СФ по международным делам.

Имена и персональный состав делегации Европейского парламента на переговорах по-прежнему не разглашаются.

"Это были люди и из Германии, Финляндии, Болгарии, Румынии, с Кипра – страны сами по себе довольно разные. Все эти люди работают в различных комитетах Европарламента, и не все смогли приехать из тех, кто хотел. Можно говорить, что это не мнение региональной группы, а мнение политиков действительно европейского уровня, что период конфронтации должен уйти в прошлое", — подчеркнул Климов.