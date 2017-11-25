В Совфеде рассказали о переговорах с депутатами Европарламента

БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Белградские консультации представителей России и Европейского парламента сдвинулись с мертвой точки, следующая встреча делегаций намечена в Сербии на апрель 2018 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Из вызовов XXI века мы отобрали для следующей встречи, которая, скорее всего, будет в Белграде в апреле — мы даже определили для себя примерную дату — две наиболее важные темы. Одна — это борьба с международным терроризмом, другая – экологические вопросы в условиях глобализации. Мы подготовим, каждая из сторон, свои предложения на эту тему, пригласим каждые своих экспертов, выслушаем их и, возможно, выйдем на какие-то совместные документы, чего не было последние три года", — заявил Климов.
"Время, когда мы устранялись от прямого диалога, уходит в прошлое, дальше это продолжаться не может, и только через диалог, через совместные решения, мы можем действовать в интересах наших избирателей, наших граждан, наших государств", — отметил заместитель председателя комитета СФ по международным делам.
Имена и персональный состав делегации Европейского парламента на переговорах по-прежнему не разглашаются.
"Это были люди и из Германии, Финляндии, Болгарии, Румынии, с Кипра – страны сами по себе довольно разные. Все эти люди работают в различных комитетах Европарламента, и не все смогли приехать из тех, кто хотел. Можно говорить, что это не мнение региональной группы, а мнение политиков действительно европейского уровня, что период конфронтации должен уйти в прошлое", — подчеркнул Климов.