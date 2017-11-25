Кудрин заявил о необходимости сокращения числа чиновников в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя — РИА Новости. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил в интервью в программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1", что необходимо сокращать чиновничий аппарат в стране.

В программе было отмечено, что сейчас в России на 10 тысяч населения приходится 148 чиновников. По мнению Кудрина, эту цифру необходимо сократить до 100.

"Сейчас идет речь об увеличении производительности чиновников в 2-3 и больше раз за счет применения новых моделей управления, анализа данных принятия решений. Часть решений, более таких рутинных, постоянных: выписки документов, справок — это будут осуществлять впоследствии политические машины. Поэтому я думаю, что у нас есть возможность сократить чиновников. Но не только в этом суть. Дело в том, что гражданское общество должно создать свои каналы общения с властью, контроля, влияния", — сказал Кудрин.

Он также рассказал о своём возможном назначении на должность премьер-министра России.

"Я не комментирую эти предположения, это не мне решать. Для этого есть своя законная процедура, но все, что нужно сделать для того, чтобы в будущем правительство было успешным, я готов делать", — сказал Кудрин.