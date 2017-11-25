Россия не находится в состоянии войны с Западом, считает Кудрин

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что Россия не находится в состоянии войны с Западом.

"Я не считаю, что Россия находится в состоянии войны (с Западом — ред.)", — сказал Кудрин в ходе Общероссийского гражданского форума.

Он отметил, что читает в западных газетах заметки об объявлении Россией кибервойны. "Такая риторика, к сожалению, все больше усиливается. Но я считаю, мы не находимся в состоянии войны", — заключил общественный деятель.