Кудрин назвал условия, при которых Навальный может участвовать в выборах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин считает, что Алексей Навальный при соблюдении предусмотренных законом процедур может участвовать в выборах президента в 2018 году.

"Я думаю, что при соответствующем соблюдении всех процедур он, конечно, должен участвовать, потому что он заметный член общества, политик. Но еще раз подчеркиваю, при соблюдении всех необходимых законодательных процедур", — заявил Кудрин журналистам в ответ на вопрос, должен ли, по его мнению, быть допущен к президентским выборам Навальный.

Алексей Навальный ранее сообщил о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.