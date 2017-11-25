Кудрин опроверг информацию об участии в неформальном штабе Путина

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава комитета гражданских инициатив (КГИ), председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин опроверг информацию об участии в работе таким называемого неформального предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина.

Газета "Ведомости" в середине ноября сообщила, что бывший министр финансов Кудрин стал активнее сотрудничать с администрацией президента. Как сообщает издание, в администрации с сентября идут обсуждения стратегии экономического развития, которую подготовил Кудрин. По данным "Ведомостей", фактически предвыборный штаб Владимира Путина уже работает, и Кудрин активно участвует в его работе, опираясь на разработки ЦСР.

"Я не участвую в неформальном предвыборном штабе Путина", — заявил Кудрин в субботу журналистам в ответ на просьбу рассказать об участии в таком штабе.