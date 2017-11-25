Россия призывает прекратить обвинения во вредоносном использовании ИКТ

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноя – РИА Новости. Россия призывает страны мира исключить необоснованные обвинения во вредоносном использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы избежать провокаций и нагнетания политической напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Еще более опасная тенденция состоит в том, что ИКТ могут стать детонатором развязывания межгосударственного военного конфликта. Посредством киберпровокаций можно поссорить государства между собой и довести их до состояния конфронтации и даже войны. Россия к такой войне готова. Ситуацию усугубляет то, что фактически в мире уже не первый год идет гонка информационных вооружений. Ряд государств открыто разрабатывают специальный информационные технологии, и нам это хорошо известно", — заявил Крутских, выступая на Глобальной конференции по киберпространству в Дели.

По его словам, цель разработки таких технологий – "установление контроля над противником в информационном пространстве, вмешательство в работу его автоматизированных систем управления".

В этой связи Россия предлагает решить проблему кибербезопасности через комплексный подход, который предусматривает поэтапное формирование глобальной системы обеспечения информационной безопасности на основе международного права. "В перспективе он мог бы основываться на универсальном международном договоре. Однако это стратегическая цель, которая требует помимо длительной дипломатической работы единой политической воли ключевых глобальных игроков", — добавил он.

В качестве повестки дня для ближайшего будущего Россия видит выработку под эгидой ООН правил, принципов и норм "ответственного поведения государств в информационном пространстве" на основе приверженности базовым принципам международного права и устава ООН.

"Вторым важным шагом на пути обеспечения МИБ (международной информационной безопасности — ред.) считаем развитие широкой сети многосторонних и двусторонних мер доверия в сфере использования ИКТ. Мы должны полностью исключить практику необоснованных обвинений во вредоносном использовании ИКТ. Это позволит исключить провокации и нагнетание политической напряженности", — отметил Крутских.

Россия также отстаивает "равный доступ всех государств к управлению интернетом и, как гарантию этого, интернационализацию данного процесса". "Мы выступаем против того, чтобы регулировать военно-политические конфликты с использованием ИКТ, потому что мы выступаем за предотвращение этих конфликтов в зародыше. Особую озабоченность у нас вызывает, что миру активно навязывается концепция силовых военных контрмер в цифровой сфере", — заявил Крутских.