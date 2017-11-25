Депутата парламента Крыма Гриневича могут лишить полномочий

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. В парламент Крыма внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий осужденного на десять лет крымского парламентария Валерия Гриневича, на чем настаивала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
"Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного совета республики Крым Гриневича Валерия Васильевича", — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.
Этот вопрос перед вынесением на сессию госсовету еще пройдет процедуру рассмотрения в парламентских комитетах.
Гриневич был избран по Сакскому одномандатному избирательному округу No 7 от партии "Единая Россия".
"Радует, что Гос. Совету Крыма не понадобилось напоминания нынешнего прокурора, а хватило моего вчерашнего напоминания самому прокурору!" — написала экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Поклонская в своем Twitter.
Радует, что Гос. Совету Крыма не понадобилось напоминания нынешнего прокурора, а хватило моего вчерашнего напоминания самому прокурору! pic.twitter.com/bC4aGujlQf— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 ноября 2017 г.
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