Депутата парламента Крыма Гриневича могут лишить полномочий

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. В парламент Крыма внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий осужденного на десять лет крымского парламентария Валерия Гриневича, на чем настаивала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Ранее Поклонская напомнила нынешнему руководителю прокуратуры Крыма Олегу Камшилову о том, что Гриневич до сих пор не лишен депутатских полномочий. Двадцатого июля 2017 года Гриневич, обвиняемый в мошенничестве и угрозе убийством, был осужден Сакским районным судом на 10 лет лишения свободы.

"Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного совета республики Крым Гриневича Валерия Васильевича", — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.

Этот вопрос перед вынесением на сессию госсовету еще пройдет процедуру рассмотрения в парламентских комитетах.

Гриневич был избран по Сакскому одномандатному избирательному округу No 7 от партии "Единая Россия".

"Радует, что Гос. Совету Крыма не понадобилось напоминания нынешнего прокурора, а хватило моего вчерашнего напоминания самому прокурору!" — написала экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Поклонская в своем Twitter.

Радует, что Гос. Совету Крыма не понадобилось напоминания нынешнего прокурора, а хватило моего вчерашнего напоминания самому прокурору! pic.twitter.com/bC4aGujlQf — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 ноября 2017 г.

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