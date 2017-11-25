Без России ПАСЕ ущербна, считает Алексей Пушков

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что ПАСЕ ущербна без РФ, в то время как Россия от отсутствия в организации с 2014 года ничего не потеряла.

Ранее глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс опроверг утверждения украинской стороны о том, что на прошедшем в пятницу заседании постоянный комитет ПАСЕ отказался от проведения незапланированных дебатов о снятии санкций с РФ.

"Постоянный комитет ПАСЕ отказался от дебатов о возвращении России. Но без России ПАСЕ ущербна. Мы же от отсутствия в ПАСЕ с 2014 ничего не потеряли", — написал Пушков в Twitter.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год, до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.