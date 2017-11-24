Сейм Польши отправил на доработку законопроект, изменяющий порядок выборов

ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Сейм Польши отправил на доработку проект закона, изменяющий порядок выборов органов местного самоуправления, передает корреспондент РИА Новости.
Среди изменений самыми существенными являются ограничение двумя сроками полномочий войтов (руководителей сельских территориальных единиц) и мэров городов. Кроме того, организацию выборов теперь возьмет на себя Государственная избирательная комиссия — таким образом чиновники, претендующие на руководящий пост, не смогут заниматься подготовкой выборов самостоятельно.
Также процесс голосования, в соответствии с законопроектом, будет транслироваться в интернете в прямом эфире, а на избирательных участках установят прозрачные урны.
Реформа местного самоуправления, о возможности проведения которой еще в начале 2017 года заявил лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, ранее встретила резкую критику со стороны оппозиции. Глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Славомир Нойман назвал предложение "атакой на местные органы самоуправления", а лидер партии Гжегож Схетына обвинил Качиньского в стремлении к централизации власти и пообещал сделать все, чтобы не допустить этого.
Вопрос данной реформы неоднократно поднимался в ходе массовых акций протеста, проходивших в Польше в течение года по различным поводам — от намерения властей ужесточить законодательство об абортах до "антипольских" выступлений членов правящей партии.