Рогозин о сотрудничестве РФ и Венесуэлы: Каракасу нужна не рыба, а удочка

Вице-президент Венесуэлы по экономике Уильмар Альфредо Кастро Сотельдо и зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин перед заседанием Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. 24 ноября 2017

Вице-президент Венесуэлы по экономике Уильмар Альфредо Кастро Сотельдо и зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин перед заседанием Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. 24 ноября 2017

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Венесуэла нуждается в том, чтобы ей дали удочку, а не рыбу, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, говоря о развитии двустороннего сотрудничества.

Он подчеркнул важность партнерства обеих стран и отношений Москвы и Каракаса, указав, что Венесуэла для РФ является "вхождением в Латинскую Америку".

"Венесуэла не нуждается в том, чтобы ей давали рыбу, она нуждается в том, чтобы ей дали удочку. Мы сегодня об этой удочке и говорим", — сказал Рогозин журналистам после 13-го заседания межправкомиссии РФ и Венесуэлы в Сочи.

Россия и Венесуэла последовательно развивают взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, жилищного строительства, образования и науки, культуры, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в военно-технической сфере и финансах.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, объем товарооборота между странами в 2016 году составил более 336 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 334,2 миллиона долларов, импорт — 1,8 миллиона долларов.