СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Венесуэла нуждается в том, чтобы ей дали удочку, а не рыбу, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, говоря о развитии двустороннего сотрудничества.
Он подчеркнул важность партнерства обеих стран и отношений Москвы и Каракаса, указав, что Венесуэла для РФ является "вхождением в Латинскую Америку".
"Венесуэла не нуждается в том, чтобы ей давали рыбу, она нуждается в том, чтобы ей дали удочку. Мы сегодня об этой удочке и говорим", — сказал Рогозин журналистам после 13-го заседания межправкомиссии РФ и Венесуэлы в Сочи.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, объем товарооборота между странами в 2016 году составил более 336 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 334,2 миллиона долларов, импорт — 1,8 миллиона долларов.