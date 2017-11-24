ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Посольство России в Лондоне критикует слова о России премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которые она, как ожидается, произнесет на саммите "Восточного партнерства" и которые уже были опубликованы в СМИ.

Накануне канцелярия Мэй передала СМИ фрагменты из речи политика на саммите, как ожидается, в Брюсселе Мэй заявит о важности противостояния "угрозам" РФ и выделении 100 миллионов фунтов на борьбу с "дезинформацией". Подзаголовок к пятничной статье таблоида The Sun на эту тему гласит, что "Тереза Мэй сегодня обвинит Россию в разделении Европы".

"Делать такие заявления перед двумя партнерами России – это и есть "сеять раздор" и "разделять", как это называет газета The Sun", — заявили российские дипломаты в пятницу через Twitter-аккаунт посольства. В Twitter размещена фотография части газетного заголовка.

Making such statements in front of 2 of Russia’s allies is precisely "sowing discord” and "tearing apart” as @thesun likes to put it.#BanquetSpeech pic.twitter.com/hOnMXvash0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 ноября 2017 г.

​"Восточное партнерство" — это политическая инициатива ЕС по сближению с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Пятый саммит партнерства пройдет в Брюсселе в пятницу, 24 ноября.