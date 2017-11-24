Рогозин поблагодарил Венесуэлу за поддержку усилий РФ по Сирии и Украине

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поблагодарил Венесуэлу за поддержку российских усилий по урегулированию в Сирии и на Украине.

"Мы признательны венесуэльским друзьям за неизменную поддержку усилий России по большинству актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и на Украине", — сказал Рогозин на 13-м заседании межправкомиссии России и Венесуэлы.

По его словам, Россия и Венесуэла являются единомышленниками, которые совместно выступают против попыток силового диктата. "На наш взгляд, это качество наших отношений особенно важно сохранять и приумножать в условиях продолжающейся политики санкционного давления со стороны США и их союзников", — отметил Рогозин.

Он добавил, что Москва ценит сложившуюся практику взаимной поддержки в международных организациях, в том числе в ООН.

Заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы проходит в пятницу в Сочи. Российскую делегацию на мероприятии представляет Рогозин, венесуэльскую — вице-президент страны по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Вильмар Кастро Сотельдо.