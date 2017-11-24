В Госдуме рассказали о планах депутатов в ходе визита в Северную Корею

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Делегация российских депутатов в ходе визита в КНДР проведет ряд встреч в Верховном народном собрании и Центральном комитете Трудовой партии КНДР, посетит промышленные предприятия, учебные центры и дворцы пионеров, рассказал РИА Новости координатор парламентской группы дружбы с Северной Кореей, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

"Мы едем по приглашению Верховного совета (народного собрания) и Центрального комитета трудовой партии Кореи, поэтому у нас планируются встречи в Центральном комитете Трудовой партии Кореи и в Верховном совете с нашими коллегами в группе дружбы депутатской с Российской Федерацией", — сказал Тайсаев агентству.

"Повестка достаточно обширная… У нас закрытых, запретных тем нет. Мы будем обсуждать все, что хотят обсудить наши депутаты", — добавил политик, отвечая на вопрос о том, какие темы в первую очередь планируют обсудить парламентарии.

Тайсаев уточнил, с кем именно будут встречаться депутаты РФ, станет известно уже в КНДР, но делегация надеется, что состоятся встречи с первыми лицами Трудовой партии и парламента.

В программе депутатов также посещение промышленных предприятий, учебных центров. Кроме этого планируется ряд встреч в посольстве РФ.

"Обязательно хотим посмотреть, как ведется работа с молодежью, то есть в дворцах пионеров и в других учреждениях", — добавил он.

Парламентарий также уточнил, что поездка планируется с 26 ноября по 1 декабря.