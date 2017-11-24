Медведев освободил от должности заместителя главы Ростуризма Скорого

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Ростуризма Романа Скорого в связи с переходом на другую работу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Скорого Романа Петровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

Скорый занимал должность заместителя руководителя Ростуризма со 2 февраля 2015 года.