Международная гумпомощь должна быть неполитизированной, заявили в МИД

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия подчеркивает важность неполитизированного оказания помощи международным сообществом при уважении суверенитета государства-реципиента, говорится в сообщении МИД РФ.

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов встретился в пятницу с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Марком Лоукоком.

"Обсуждены вопросы развития и повышения эффективности системы чрезвычайного реагирования ООН, в том числе реформенные преобразования в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Подчеркнута важность неполитизированного оказания помощи международным сообществом в соответствии с принципами гуманности, беспристрастности, нейтральности и независимости при уважении суверенитета государства-реципиента, а также использования в работе гуманитарного крыла ООН достоверной информации и тесного диалога его сотрудников со странами-членами", — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи стороны рассмотрели гуманитарные аспекты ситуаций в странах, находящихся в условиях вооруженных конфликтов, включая Йемен, Сирию и юго-восток Украины. Гатилов информировал собеседника о чрезвычайной помощи, оказываемой Россией жителям указанных государств, отметив необходимость содействия освобожденным от террористов районам Сирии.

В ходе своего визита в Москву Марк Лоукок также встретился с руководством МЧС России и Минобороны России.