Медведев освободил от должности замглавы Минтранса

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Валерия Окулова от должности замминистра транспорта РФ в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении правительства от 22 ноября, опубликованном на портале правовой информации

"Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

Окулов занимал должность замминистра транспорта с 1 апреля 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию "Аэрофлот".

"Новый заместитель пока не назначен", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.