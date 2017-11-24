Главы МИД России и Японии договорились о следующей встрече

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главы МИД РФ и Японии договорились о следующей встрече для подготовки визита в РФ японского премьера Синдзо Абэ в мае 2018 года, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Благодаря тесному диалогу лидеров наших стран, японо-российские отношения получили большой импульс. Для дальнейшего их развития необходимо и министрам иностранных дел встречаться чаще. И мы с господином Лавровым договорились провести встречу министров иностранных дел Японии и России для подготовки к встрече на высшем уровне, которая ожидается в мае", — сказал он.