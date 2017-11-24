Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Японии Таро Коно. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Японии Таро Коно. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия считает неприемлемым милитаризацию со стороны США азиатского региона под предлогом противодействия угрозе от КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим японским коллегой Таро Коно.

"Обратили внимание партнеров и на недопустимость попыток безмерного накачивания этого региона вооружениями, военной техникой и, в целом, милитаризации этого региона под предлогом противодействия северокорейской ядерной угрозе. Мы считаем, что меры, которые предпринимают США со своими союзниками в регионе, абсолютно непропорциональны тому, что необходимо сделать", — сказал Лавров.