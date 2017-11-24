Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет оперативное совещание Совета Безопасности, а также совещание по вопросам экономического развития РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент работает в Сочи, продолжает рабочий график. Сегодня намечено два совещания. Первое — это президент созывает оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности", — сказал Песков.

"В течение дня он (Путин) встретится с руководством администрации президента, экономического блока для того, чтобы поговорить по вопросам экономики, экономического развития страны. Вы знаете, что президент регулярно проводит такие экономические совещания для сверки часов, обсуждения текущих и перспективных вопросов", — добавил Песков.