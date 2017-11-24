Глава МВД Индии встретится с Колокольцевым и Пучковым

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ​Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Москву 26-29 ноября встретится с российским коллегой Владимиром Колокольцевым и главой МЧС России Владимиром Пучковым, сообщили РИА Новости в индийском посольстве в РФ.

"Это будет первый визит господина Раджнатха Сингха в Россию в должности министра внутренних дел. Он проведет переговоры с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. Также пройдут и другие встречи", — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что визит Сингха "послужит дальнейшему укреплению сотрудничества в ключевых сферах безопасности, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и управлению действиями по ликвидации последствий стихийных бедствий". В ходе визита глава МВД Индии также проведет встречу с индийской диаспорой в Москве.

"Визит будет проходить в ходе празднования 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Индией, которые являются особыми и привилегированными стратегическими партнерами", — добавили в индийской дипмиссии.

Ранее в пресс-службе правительства Индии РИА Новости заявили, что в ходе визита Сингха в Москву планируется подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Раджнатх Сингх планировал посетить Россию с официальным визитом в сентябре прошлого года. Но тогда визит был отложен на неопределенное время из-за нападения боевиков на военную часть в индийском Кашмире, которое унесло жизни 19 военнослужащих.