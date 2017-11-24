Овечкин рассказал, что такое движение Putin Team

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Хоккеист Александр Овечкин запустил сайт Putin Team, на котором рассказал о причинах создания движения, его ценностях и объявил конкурс на фирменный стиль.

По словам спортсмена, он всегда открыто поддерживал президента России и хотел бы объединения всех поддерживающих Путина.

"Привет, я хоккеист Александр Овечкин. Я создал Putin Team, чтобы объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее. Присоединяйтесь и будьте в команде!" — говорится на сайте движения.

Главными ценностями спортсмен называет "страну, которой гордимся", "людей, которым верим" и "дела, которые важны". По его словам, Putin Team — это неформальное движение, и каждый, кто разделяет эти ценности, может присоединиться к команде.

Хоккеист объявил о создании движения в ноябре, и с тех пор в поддержку этой инициативы вступили многие известные россияне. Но пока в разделе "Команда" значатся 11 человек: певицы Полина Гагарина и Зара, баскетболист Виталий Фридзон, актеры Андрей Рожков, Вячеслав Манучаров и Анастастия Заворотнюк, хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук, олимпийские чемпионы Елена Исинбаева (прыжки с шестом), Елена Слесаренко (прыжки в высоту) и Дмитрий Труненков (бобслей).

"Putin Team – это люди, которые гордятся Россией и хотят сделать ее сильнее. Putin Team – это активные люди России, которые уважают свою страну. Putin Team – это люди России, которым мы верим и которых уважают в стране и мире. Putin Team – это люди, которые поддерживают Путина. Putin Team – это команда людей, для которых дела важнее слов. Каждая большая и маленькая победа делают страну сильнее", — говорится на сайте.

Полную версию сайта запустят 7 декабря. В конкурсе по созданию фирменного стиля Putin Team может поучаствовать любой желающий — заявки принимаются до 15 декабря.