Вторым претендентом на должность мэра Владивостока стал адвокат

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Адвокат из Владивостока Александр Малахов стал вторым претендентом на должность мэра Владивостока, которая освободилась после отставки находящегося под следствием Игоря Пушкарева.

Прием документов начался 20 ноября. Последний день приема — 4 декабря. После документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе.

Первый претендент подал документы 21 ноября. Как сообщил РИА Новости член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, на сегодня документы на конкурс подали уже два человека — Никита Гиталенко и Александр Малахов.

"Оба не работают в госструктурах. Малахов – юрист", — сказал собеседник агентства.

Как сообщают местные СМИ, Гиталенко – также по образованию юрист, по данным на март 2017 года, служил на ТОФ.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.