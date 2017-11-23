В МИД рассказали о диалоге с Токио по совместной хоздеятельности на Курилах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия и Япония продолжают проработку вопросов по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Курилах, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что "речь идет о морекультуре, ветроэнергетике, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора и организации пакетных туристических поездок".
"В этих целях, в рамках основного переговорного формата на уровне заместителей министров иностранных дел созданы две рабочие группы, по коммерческим и процедурно-визовым вопросам. Первое заседание которой планируется провести до конца года", — пояснила Захарова.