В МИД рассказали о диалоге с Токио по совместной хоздеятельности на Курилах

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия и Япония продолжают проработку вопросов по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Курилах, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакой "курильской дипломатией" мы не занимаемся. Что касается хода реализации достигнутых на высшем уровне российско-японских договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, то стороны в настоящее время продолжают проработку конкретных параметров проектов по согласованным лидерами двух стран направлениям", — сказала Захарова.

Она уточнила, что "речь идет о морекультуре, ветроэнергетике, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора и организации пакетных туристических поездок".

"В этих целях, в рамках основного переговорного формата на уровне заместителей министров иностранных дел созданы две рабочие группы, по коммерческим и процедурно-визовым вопросам. Первое заседание которой планируется провести до конца года", — пояснила Захарова.