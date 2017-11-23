МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Комитет ГД рекомендовал кандидатуру директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаила Ульянова на должность постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Вене, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, Ульянова рекомендовали на должность в Вену", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ульянов в четверг посетил Госдуму, где проходило закрытое заседание комитете ГД по международным делам.