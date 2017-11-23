В МИД назвали темы переговоров Лаврова с японским коллегой

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает обсудить с главой МИД Японии Таро Коно ситуацию на Корейском полуострове и проблему размещения глобальной ПРО США в АТР, говорится в комментарии МИД РФ.

Встреча Лаврова и Коно пройдет в Москве 24 ноября.

"Во время беседы министров будет затронута проблематика мирного договора… Предполагаем обмен мнениями по таким международным темам, как ситуация на Корейском полуострове, выработка новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР", — говорится в комментарии МИД.

"Будут подробно изложены российские подходы к обеспечению региональной стабильности и безопасности, в очередной раз обратим внимание японских коллег на опасность размещения элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавили в российском министерстве.

Кроме того, в МИД сообщили, что, как ожидается, Коно пригласит Лаврова посетить Японию в будущем году.