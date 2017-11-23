МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Италии 1 декабря в Риме, примет участие в конференции по проблемам Средиземноморья, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом, в рамках которого он проведет переговоры с министром иностранных дел и сотрудничества Италии", — сказала Захарова.

По ее словам, на предстоящей встрече стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встречах президента РФ с президентом Итальянской Республики в Москве в апреле.

Стороны также рассмотрят ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине, на Корейском полуострове.

"Глава МИД РФ Сергей Лавров также примет участие в работе третьей международной конференции "Средиземноморье. Римский диалог", — сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.