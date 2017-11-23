Лавров встретится с главой МИД Японии 24 ноября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Японии Таро Коно. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Японии Таро Коно. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Японии Таро Коно 24 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать третьего-двадцать пятого ноября, в соответствии с достигнутыми ранее двусторонними договоренностями, состоится визит в Россию главы МИД Японии. В ходе своего пребывания в Москве господин Коно примет участие в очередном заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам", — заявила Захарова.

"Двадцать четвертого ноября, завтра, состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой", — сообщила представитель МИД РФ.