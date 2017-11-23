Голодец: Россия приложит все усилия для развития взаимоотношений с Чехией

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия готова обсуждать дальнейшее сотрудничество с Чехией по обмену творческими коллективами, заявила вице-премьер Ольга Голодец на открытии выставки "Сокровища Пражского Града" в Государственном историческом музее в Москве в четверг, добавив, что Россия приложит все усилия для развития взаимоотношений между странами на всех уровнях.

Экспозиция является ответом на выставку сокровищ Московского Кремля, прошедшую пять лет назад в Пражском Граде. В рамках продолжения продуктивного культурного сотрудничества и музейного обмена Чехия представила для выставки в Москве 130 предметов изобразительного и декоративно–прикладного искусства.

"Для нас эта выставка — выражение огромной дружбы и признательности, взаимоотношений между нашими народами и мы приложим все усилия для их развития на всех уровнях, и я надеюсь, что благодаря этой выставке наши культурные связи будут развиваться, мы готовы обсуждать дальнейшее сотрудничество по обмену нашими коллективами, я знаю, что у нас многие оркестровые группы, театральные, балетные труппы сотрудничают друг с другом. И мы приложим все усилия, чтобы эти связи нарастали", — заявила вице-премьер на церемонии открытии выставки в четверг.

Президент Чешской Республики Милош Земан также отметил, что РФ и Чехию соединяет совместная история. "И на примере нашего христианства, которое является таким связывающим звеном, мы можем сказать, что эта история теперь продолжается, и мой визит в Российскую Федерацию — продолжение истории сотрудничества, дружбы и понимания друг друга", — сказал он.

Пражский Град — символ Праги и Чешской Республики. Как отмечают организаторы мероприятия, по богатству художественных коллекций, архитектуры и прикладного искусства, Пражский Град принадлежит к ведущим музеям мира. Кроме того, это центр церковной и светской власти, который ежегодно посещают свыше 7,5 миллиона туристов.

Экспозиция освещает все стороны жизни Пражского града: политическую, духовную, административную и бытовую, коллекция складывалась с Х по ХХ век и включает памятники различных направлений и стилей.

На выставке можно увидеть корону, скипетр и державу чешских королей, их скульптурные портреты, тимпаны римских базилик, драгоценные шкатулки, предметы мебели, посуду Майсенского фарфора, шпалеры с историей любви Антония и Клеопатры, портрет императрицы Марии Терезии с одиннадцатью детьми и две картины Ивана Айвазовского.