Путин в четверг встретится с экс-премьером Италии Проди, заявил Песков

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится и кратко пообщается с бывшим премьер-министром Италии Романо Проди, который находится в РФ с частным визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня запланирован ряд рабочих встреч. Можно сказать, что в Сочи также находится бывший премьер-министр Италии Романо Проди. И в продолжение их давних дружественных контактов Путин также встретится с ним и кратко пообщается", — сказал Песков.