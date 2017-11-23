Путин отметил развитие отношений России и Судана

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Экономические отношения России и Судана развиваются, объем небольшой, но темпы высокие, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже сейчас можно отметить, что отношения, прежде всего, в сфере экономики, у нас развиваются, общий объем пока невелик, но темпы очень хорошие: в прошлом году — 66% роста, в этом году за первые 9 месяцев — свыше 80", — сказал Путин на встрече с суданским коллегой Омаром Баширом.

Он выразил надежду, что визит суданского лидера будет полезным и послужит делу развития двусторонних отношений.

Подробнее о межгосударственных отношениях России и Судана читайте в справке РИА Новости >>