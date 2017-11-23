Депутаты городской думы Вологды выбрали нового мэра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Депутаты Вологодской городской думы на заседании в четверг большинством голосов выбрали мэром Сергея Воропанова, который занимал должность врио градоначальника, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Заключительное голосование состоялось сегодня на сессии вологодской городской думы. Согласно регламенту, решение о назначении на должность мэра принималось открытым голосованием, а кандидатуры выставлялись по фамилиям в алфавитном порядке. Исходя из правил, первой на голосование была выставлена кандидатура Сергея Воропанова. Депутаты поддержали его подавляющим большинством голосов: 27 голосов. Два человека воздержалось", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, после объявления результатов с новым мэром был подписан соответствующий контракт. Губернатор региона Олег Кувшинников вручил новому мэру герб Вологды как один из символов города.
По его словам, Вологде сегодня необходимо принятие точечных решений, которые позволят улучшить качество жизни людей, снизить уровень муниципального долга и комплексно подойти к решению инфраструктурных проблем. В числе первоочередных задач городских властей – решение вопросов транспортного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.