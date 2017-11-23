Депутаты городской думы Вологды выбрали нового мэра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Депутаты Вологодской городской думы на заседании в четверг большинством голосов выбрали мэром Сергея Воропанова, который занимал должность врио градоначальника, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Эта должность оказалось вакантной после назначения в начале октября мэра Вологды Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области. Врио мэра Вологды был назначен первый заммэра Сергей Воропанов. Документы на участие в открытом конкурсе на должность мэра принимались с 25 октября по 13 ноября. На пост мэра претендовали три кандидата: бывший генеральный директор Регионального информационно-расчетного центра Вологодской области Иван Свищев, депутат законодательного собрания от ЛДПР Ольга Ширикова и исполняющий обязанности мэра Вологды Сергей Воропанов.

"Заключительное голосование состоялось сегодня на сессии вологодской городской думы. Согласно регламенту, решение о назначении на должность мэра принималось открытым голосованием, а кандидатуры выставлялись по фамилиям в алфавитном порядке. Исходя из правил, первой на голосование была выставлена кандидатура Сергея Воропанова. Депутаты поддержали его подавляющим большинством голосов: 27 голосов. Два человека воздержалось", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, после объявления результатов с новым мэром был подписан соответствующий контракт. Губернатор региона Олег Кувшинников вручил новому мэру герб Вологды как один из символов города.

"Сегодня очень важный день в истории нашей столицы. Я уверен, что новый мэр Вологды внесет свежие идеи и инновации в план социально-экономического развития города, которые будут работать на благо вологжан… В последние годы город Вологда динамично развивается: строятся детские сады и школы, расширяются новые микрорайоны. Поэтому нам необходимо продолжить этот вектор на устойчивое развитие. Я уверен, что мэр и его команда справятся со всеми вызовами, стоящими перед городом, и обеспечит поступательное движение вперед", — отметил Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, Вологде сегодня необходимо принятие точечных решений, которые позволят улучшить качество жизни людей, снизить уровень муниципального долга и комплексно подойти к решению инфраструктурных проблем. В числе первоочередных задач городских властей – решение вопросов транспортного обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.