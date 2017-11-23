Жириновский объяснил, почему именно его выдвинули кандидатом на выборы

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему именно его кандидатуру партия выдвинет на съезде в качестве кандидата на пост президента России.

Ранее высшее руководство партии и депутаты выдвинули кандидатуру Жириновского для обсуждения в качестве президента РФ на предвыборном съезде партии, который запланирован на 20-е числа декабря. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

"Нужен огромный жизненный опыт, нужно десятки раз проехать всю страну, проехать весь земной шар, быть депутатом лет 20 или сенатором, губернатором, министром, поэтому, если все в совокупности взять, то пока мы не можем другого кандидата подобрать", — сказал Жириновский в эфире "России 24".

По его словам, в партии есть и другие политики, но они на выборах займут последнее место.

"Нам зачем это нужно? Это будет подрывать авторитет партии", — пояснил он.

По словам лидера либерал-демократов, у него самый большой опыт работы в партии, он может конкурировать с другими кандидатами, умеет вести дискуссию. "Некоторые люди стесняются иногда, молчат, а здесь молчать нельзя… Это проблемы, которые должен будет решать глава государства, я с ними сталкивался", — добавил он.