Жириновский объяснил, почему именно его выдвинули кандидатом на выборы

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему именно его кандидатуру партия выдвинет на съезде в качестве кандидата на пост президента России.
"Нужен огромный жизненный опыт, нужно десятки раз проехать всю страну, проехать весь земной шар, быть депутатом лет 20 или сенатором, губернатором, министром, поэтому, если все в совокупности взять, то пока мы не можем другого кандидата подобрать", — сказал Жириновский в эфире "России 24".
По его словам, в партии есть и другие политики, но они на выборах займут последнее место.
По словам лидера либерал-демократов, у него самый большой опыт работы в партии, он может конкурировать с другими кандидатами, умеет вести дискуссию. "Некоторые люди стесняются иногда, молчат, а здесь молчать нельзя… Это проблемы, которые должен будет решать глава государства, я с ними сталкивался", — добавил он.