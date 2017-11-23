Аксенов оценил перспективы продвижения Крыма на международных площадках

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Продвижение Крыма на международных площадках будет иметь как минимум политический эффект, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"На международных площадках с помощью коллег готовы продвигать Республику Крым. Может быть, оно будет не всегда имеет экономический эффект, но политический точно, вне всяких сомнений", — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос о сотрудничестве республики с Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ.

По его словам, поскольку у коллег за границей работают квалифицированные сотрудники, объединив усилия постпредства Крыма при правительстве РФ и ТПП РФ, удастся достойно представлять Крым, в том числе на международных площадках.

Бизнес-форум "Дни делового Крыма" проходит в четверг в Москве. В рамках мероприятия будет представлен экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал Республики Крым.

Программа форума включает целый ряд тематических секций и круглых столов. В рамках форума пройдет выставка предприятий ведущих отраслей и инвестиционных площадок Республики Крым, а также состоится презентация IV Ялтинского международного экономического форума.

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