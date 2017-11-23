Володин призвал депутатов голосовать в Госдуме по совести

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов голосовать по законопроектам по совести, а тем, у кого есть внутренние терзания, принять соответствующее решение.

В ходе пленарного заседания Госдумы в четверг депутат от ЛДПР Сергей Иванов призвал своих коллег, голосуя по законопроектам, делать это по совести, а не по рекомендации.

"Мы даже голосовать не можем по совести, потому что тут везде говорят написать объяснительную, почему ты кнопочку не нажал. Для чего тогда такой парламент нужен, уважаемые коллеги? Если вы хотите, чтобы избирателям жилось лучше, давайте, действительно, сделаем как в нормальных парламентах: голосовать будем по совести, и только тогда будет иметь смысл убеждать коллег в правоте своего законопроекта", — заявил Иванов.

Володин в свою очередь поинтересовался, кто в стенах нижней палаты парламента голосует не по совести.

"Вопрос один: а кто голосует не по совести? Сергей Иванович, кто голосует не по совести? Коллеги, тот, кто считает, что голосует не по совести, ему нечего было избираться в Госдуму. Поэтому если есть внутренние терзания и разочарования, примите решение, вот и все. Здесь таких нет, а тот, кто есть, поступает неправильно", — ответил на это Володин.