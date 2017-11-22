"Хороша Маша, да не наша": глава МИД Турции блеснул знанием фольклора

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу продемонстрировал знание русского фольклора во время совместного заявления Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по итогам переговоров в Сочи.

Когда к нему обратилась корреспондент РИА Новости по имени Мария, он ответил ей русской пословицей: "Хороша Маша, да не наша".

Глава МИД Турции Чавушоглу продемонстрировал знание русского фольклора, когда корреспондент РИА Новости Мария оказалась рядом с ним в зале, где выступали лидеры РФ, Турции и Ирана: "Хороша Маша, да не наша" pic.twitter.com/37eqJgkELN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 ноября 2017 г.

Прошедшие в среду трехсторонние переговоры в Сочи были посвящены ситуации в Сирии. Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта в условиях его скорого завершения, дальнейшую судьбу страны, а также договорились наращивать сотрудничество по борьбе с терроризмом.