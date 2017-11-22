Косачев осудил недипломатичную политику американских парламентариев

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев посоветовал американскому послу Джону Хантсману сначала посодействовать контактам конгрессменов США с послом РФ, прежде чем надеяться на скорую встречу с российскими парламентариями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посол США надеется на встречу с парламентариями РФ.

"Не разделяю пока такой уверенности — в условиях систематических отказов конгрессменов и сенаторов от встреч с российским послом в Вашингтоне предлагаю господину Хантсману для начала использовать имеющиеся у него время и возможности для изменения таких откровенно недипломатичных подходов американских парламентариев", — сказал Косачев РИА Новости в среду.